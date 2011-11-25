Издана книга о прошлом Нижнего Тагила
25 ноября 2011, 10:12Общество
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Книга называется «Старый Тагил глазами краеведа». Ее автор – тагильчанин, горняк и известный краевед, Иван Орлов.
Выход книги приурочен к 110-летнему юбилею автора, который был Почетным гражданином Нижнего Тагила. Она повествует о жизни тагильчан и образе города в XIX – XX веках.
Книга составлена и отредактирована сотрудницей краеведа, доктором исторических наук, профессором Т.К. Гуськовой. Она выступала на презентации книги и говорила добрые слова в адрес ее автора.
«Старый Тагил глазами краеведа» издана Нижнетагильским музеем-заповедником на деньги благотворителей, общественных организаций и друзей Ивана Орлова.
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