Jaguar тестирует универсал XF под именем Sportbrake

И, наконец, с третьей, на камуфляже гордо красуется название будущей новинки.

Универсал Jaguar XF, судя по шпионским снимкам, будет называться Sportbrake. Очевидно, те, кто выпустил прототип на дороги общего пользования, прекрасно понимали, что он рано или поздно попадется на глаза фотошпионам, поэтому не преминули таким образом заявить о новом слове в истории марки.

Судя по имеющимся сведениям, в качестве основных конкурентов XF Sportbrake рассматриваются Audi A6 Avant и BMW 5-er Touring (объем багажника – 565 и 560 л соответственно), поэтому новинка будет сравнима с немецкими универсалами по габаритам. Таким образом, XF несколько прибавит в объемах по сравнению с седаном, а вот в конструктивной части, вероятнее всего, особых изменений ждать не приходится. Зато относительно дизайна задней части высказываются самые разные предположения – не исключается даже, что основные стилистические элементы для кормы XF Sportbrake британцы позаимствуют у флагманского седана XJ.

Кроме того, вполне вероятно и появление полноприводной версии. Как сообщает портал Autocar, руководитель бренда Эдриан Холлмарк считает необходимость вывода такой модификации на рынок критической, так как, к примеру, на рынке США полноприводные универсалы пользуются завидной популярностью.