Книгу о прошлом Нижнего Тагила готовы покупать оптом, но она не поступит на прилавки книжных магазинов

Оказывается, книга вышла очень ограниченным тиражом – 500 экземпляров. При этом очень дорого обошлась заказчикам тиража: себестоимость одного экземпляра книги составляет больше 600 рублей.

Книга сделана качественно, хотя ее нельзя назвать подарочным изданием: у нее основательный переплет, красивая, под малахит, стилизованная под старину обложка с настоящим автографом автора, 10 страниц цветных фотографий, и, самое главное, 60 процентов изображений в книге уникальны и издаются впервые рассказывает главный библиограф краеведческой библиотеки Нижнего Тагила Валентина Дацкевич.

Редактором книги и заказчиком тиража Татьяной Гуськовой было принято решение продавать книгу только краеведам города по цене меньшей, чем ее себестоимость. И хотя краеведы не на шутку заинтересовались изданием и готовы покупать партии этой книги по 10-15 штук, каждому из них будет продан только один экземпляр.

Захотели купить книгу и политики Нижнего Тагила. Решив «закосить» под краеведов, многие депутаты города сдают деньги на издание Ивана Орлова. Заказчица тиража пошла на уступки «новоиспеченным» краеведам и готова продать им книги.

Никто не ожидал, что выход книги вызовет такой ажиотаж. К нам в библиотеку поступает огромное количество звонков с просьбами продать «Старый Тагил глазами краеведа». Это было сложно предугадать, потому что, например, изданная книга «История фотографии в Нижнем Тагиле», от которой ожидали большого успеха, не оправдала его. Конечно, есть идея переиздать книгу Ивана Абрамовича Орлова гораздо более большим тиражом для массового читателя. Но для этого необходимо доказать руководителю типографии, что дело того стоит поделилась Валентина Анатольевна.