Молодым тагильчанкам не придется выбирать между учебой и ребенком

Подобные программы уже работают в нескольких городах области. Главная цель эксперимента - предотвратить ранние отказы от детей в молодых семьях. Как рассказал нам координатор проекта Александра Давиденко, в Нижнем Тагиле долго не удавалось найти помещение под эту программу.

Принять участие в проекте согласилось лишь 104 училище. Руководство учреждения выделило несколько секций на 4 этаже своего общежития. В комнатах сделали косметический ремонт и сейчас их оборудуют всем необходимым. Первые одинокие мамы смогут заехать туда уже после новогодних каникул, рассказала нам Александра Давиденко.

В соцгостинице смогут жить не все молодые тагильчанки с детьми. Учащиеся 104 училища, которые выросли без родителей и сейчас одни воспитывают маленьких детей – такие требованиям необходимо отвечать, чтобы получить индивидуальную комнату на время обучения рассказал нам директор 104 училища Николай Абакумов.

Сегодня в учреждении обучаются три девушки, которые в скором времени переедут в уютные комнаты. Всего гостиница для одиноких мам может принять 13 человек. Пока мамы получают образование, с детьми будет нянчиться воспитатель. В скором времени с девушками начнет работать психолог. По словам Александры Давиденко, главное, чтобы девушки поняли, что они не одни, и о них есть кому позаботиться.

Тагильчане могут облегчить жизнь молодых мам. Организаторы проекта взяли на себя обязательства обеспечить всем необходимым и мам и детей, но помощь никогда не будет лишней, отметила Александра Давыденко.Сейчас есть потребность в бытовой технике, мебели, детских вещах и хозяйственных принадлежностях.

По словам директора училища, две неравнодушные тагильчанки уже принесли детскую одежду и некоторые принадлежности, которые пригодятся в быту. В ближайшее время еще один меценат обещал купить стиральную машину и холодильник. Желающие помочь одиноким мамам и их малышам могут обращаться в училище №104 по телефону 377-660.