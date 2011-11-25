Появилась первая информация о новом поколении Renault Logan

На европейский рынок рестайлинговый Logan выйдет, по традиции, под брендом Dacia, который в Renault используется для продвижения бюджетных моделей. Как сообщает Авто@Mail.Ru, седан получит новые бампера, иную головную оптику, а также более современное решение задней части. По всей видимости, аналогичные изменения коснутся и хэтчбека, продающегося в России под именем Sandero.

Известно также, что семейство Logan/Sandero будет располагать новым оборудованием, включая и систему стабилизации ESP. Прямым следствием рестайлинга станет увеличение цены, но по сведениям журнала Autobild, Logan не потеряет права именоваться бюджетной моделью.

Сообщается также, что под брендом Dacia концерн выпустит на рынок компактный хэтчбек, сопоставимый по размерам с малолитражкой Volkswagen up! Для его разработки будет использована платформа модели Renault Twingo, хэтч получит четыре посадочных места и пятидверный кузов.