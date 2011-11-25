РЕН ТВ уволили ведущую, показавшую в эфире неприличный жест рукой (видео)

«Я спокойно и с пониманием отношусь к решению руководства РЕН ТВ», – сказала Лиманова, пишет «Взгляд».

Видимо, руководство канала решило к этому нелепому курьезу отнестись серьезно, и я вполне принимаю и уважаю эту позицию. Я вполне допускаю, что к этой ситуации относятся и с иронией, как делают одни, и без иронии, как делают другие. Я понимаю, что подвела канал и, возможно, обидела кого-то из зрителей сказал телеведущая.

По ее словам, ситуация нелепая и не стоит тех усилий, которые приложили журналисты, раздувая хоть и небольшой, но международный скандал.

Это все получилось из-за того, что англоязычные заголовки в Youtube привлекли внимание западных зрителей, подключились журналисты. Это прекрасный наглядный пример того, как можно интерпретировать факты. В западной прессе это было преподнесено читателям как конспирологическая теория, и столько дури нагнали, что просто нет слов. В комментариях к ролику в Youtubе было столько слов поддержки от расистов! Я к президенту Бараку Обаме отношусь чрезвычайно лояльно, и мой жест никоим образом не имел отношения к уважаемому президенту США сказала Лиманова.

Она пояснила, как все произошло. «Я считала, что я была за кадром. Я читала текст по бумаге, потому что был суфлер, и я делала жест суфлеру, чтобы поднять текст вверх. Жест получился таким, какой большинством воспринимается однозначно. Но каким жест получился, таким получился. Но я была уверена, что нахожусь за кадром. Знак бригаде я сделала после того, как услышала команду режиссера «мотор», – сказала ведущая.

Лиманова подчеркнула, что намеренно не позволила бы такой жест.

Мне искренне жаль, что я могла кого-то обидеть из зрителей, и намеренно я бы никогда этого не позволила, потому что это непрофессионально, – сказала она.

Лиманова сообщила, что не считает возможным оставаться на РЕН ТВ. «Я на канале не остаюсь. Мой роман с телеканалом РЕН ТВ закончен. Я подвела канал, и я не считаю возможным оставаться», – сказала она.

На вопрос о дальнейших планах Лиманова ответила, что пока думает.