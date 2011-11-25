Родителей, чьи дети попадают ночью в полицию, будут штрафовать

Зимой «детский комендантский час» действует с 22-х часов до 6-ти утра. Если полицейские в это время застигнут ребенка одного, родителям придется заплатить штраф. Такие санкции для родителей начали действовать в сентябре. Кроме того, есть заведения, где детям и подросткам до 18 лет вообще нельзя появляться – ни ночью, ни даже денем.

В Нижнем Тагиле в «черный список» попали 64 заведения – это ночные клубы, кафе, бары, алкомаркеты и секс-шопы. Если полицейские задержат подростка в одном их таких мест, то заведению грозит весьма солидный штраф – до 40 тысяч рублей. Придется раскошелиться на несколько тысяч и человеку, впустившемуребенка в опасное для его психического здоровья заведение, а также родителям, не доглядевшим за чадом.

По словам начальника ПДН нижнетагильского управления МВД Ирины Гуриной, с начала года задержано 280 подростков, чьи родители утверждали, что не знали о законе. Но об этом инспекторы ПДН постоянно напоминают родителям на школьных собраниях. А незнание закона не освобождает от ответственности, отметила Ирина Гурина.