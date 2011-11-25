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Российская компания «Orbital Technologies» планирует открыть космический отель в 2015-2016 годах
Сюжеты:
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Российская компания «Orbital Technologies» планирует открыть космический отель в 2015-2016 годах

25 ноября 2011, 09:51ОбществоВалерия Лошкарева
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