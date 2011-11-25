Российская компания «Orbital Technologies» планирует открыть космический отель в 2015-2016 годах

Ряд соглашений о партнерстве с РКК «Энергия» и Роскосмосом уже подписаны. Первый модуль CSS объемом около 20 кубических метров разрабатывается и будет строиться на РКК «Энергия». В настоящее время уже идут проектные работы. Мы ожидаем, что в металле модуль может быть готов в 2012-2013 году, а его вывод на орбиту на российской ракете-носителе «Союз» будет осуществлен в конце 2015 - начале 2016 года сказал Костенко.

По его словам, первоначально космический отель будет иметь четыре каюты, и рассчитан на пребывание до семи человек одновременно. Доставлять туристов и возвращать обратно на Землю планируется на кораблях «Союз», продукты завозить грузовыми кораблями «Прогресс», массово выпускаемых РКК «Энергия».

Вместе с тем, по словам Костенко, изначально проект рассчитывается таким образом, чтобы обеспечивать пристыковку к космическому отелю не только российских кораблей.

Идея в том, чтобы причальные порты могли принимать и европейские, и американские, а возможно, и китайские космические корабли - словом, все типы, которые будут созданы к времени запуска отметил директор Orbital Technologies.

Он уточнил, что по сравнению с Международной космической станцией (МКС), не рассчитанной на комфортное проживание туристов, космический отель будет обеспечивать приемлемый уровень удобства.

Проектируемый модуль изнутри не будет напоминать Международную космическую станцию: в отеле должно быть комфортно, а Землю можно будет рассматривать через большие иллюминаторы рассказал Костенко.

Орбита полета космического отеля выбирается с расчетом близкого расположения к МКС.

Станции смогут взаимодействовать. В случае необходимости CSS будет служить убежищем для экипажа МКС, и наоборот отметил Костенко.

В то же время, в отличие от МКС, к которой для обеспечения безопасности постоянно пристыковано два «Союза», космический отель не будет иметь корабля-спасателя. «На каком корабле прилетят туристы, на таком и улетят обратно», - уточнил директор Orbital Technologies.

По его словам, коммерческая станция будет использоваться частными лицами, профессиональными экипажами, а также корпоративными исследователями, заинтересованными в осуществлении своих научных программ. Отвечая на вопрос, не будут ли конкурировать CSS с МКС, Костенко сказал: «Конкуренции не будет. Дело в том, что МКС изначально предназначена для других целей - научной и технических работ по заданию государства. Мы же планируем создать космический отель».

Костенко не стал озвучивать коммерческую сторону проекта, сказав лишь, что для реализации проекта «найдены российские и американские инвесторы, и речь идет о сотнях миллионов долларов».

Как ожидается, клиентов для вояжей в космический отель будет подбирать компания Space Adventures, много лет сотрудничающая с Роскосмосом по отправке непрофессиональных участников космического полета на МКС.