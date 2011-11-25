«Уралвагонзавод» разрабатывает новый танк проекта «Армата»

По словам Игоря Коротченко, члена общественного совета при Минобороны России, это будут тяжелая БМП, новый танк, различная гусеничная техника, используемая в инженерных целях. Как сообщил агентству «Оружие России» Коротченко, в 2015 году планируется представить первый опытный образец для испытаний. При его конструировании будет учтен опыт разработки «Объекта 195».

В перспективе это будет машина национального производства, однако уже реализованная на новых инженерных и конструктивных принципах: бронекапсула для экипажа, необитаемая башня, вынесение из зоны экипажа боекомплекта, автоматизация управления и ведения боя и целый ряд различных решений. Фактически это будет прообраз нового танка России.

На сентябрьской выставке вооружения в Нижнем Тагиле был представлен новый танк Т-90МС. Однако, по словам Игоря Коротченко, Минобороны будет производить закупки танков уже в рамках сотрудничества «Армата».