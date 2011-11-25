В Нижнем Тагиле активно идет установка общедомовых счетчиков

Таким образом, многоквартирные дома, в которых согласно Федеральному закону № 261 от 23.11.2009 должны быть установлены счетчики, обеспечены счетчиками на горячее водоснабжение на 27%, на холодную воду на 25% и на электроэнергию на 98%. Работы по установке общедомовых счетчиков будут производиться до 1 июня 2012 года.

Напомним, что согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», общедомовые счетчики должны быть установлены на все здания, за исключением культовых строений, памятников истории и культуры, временных сооружений, дачных и садовых домиков, зданий с площадью менее 50 квадратных метров и строений вспомогательного использования.

Кстати, как раз согласно этому закону с начала года в России не допускаются к обороту электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более.