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В Нижнем Тагиле активно идет установка общедомовых счетчиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле активно идет установка общедомовых счетчиков

25 ноября 2011, 14:52Общество
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