В Нижнем Тагиле полицейские искали неформалов
25 ноября 2011, 10:43Общество
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С 21 по 23 ноября в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Неформал».
Целями этого мероприятия была профилактика экстремисткой деятельности в городе, ложных анонимных звонков о подложенных бомбах, использования фашистской и исламской атрибутики.
Помимо этого проверялось, не находятся ли дети до 16 лет в общественных местах ночью без сопровождения родителей, выявлялись правонарушения, совершенные детьми и подростками либо же в отношении детей и подростков.
Полицейские также пытались выявить подростков, которые считают себя неформалами и принадлежат в различным молодежным субкультурам.
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