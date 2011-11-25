В Нижнем Тагиле полицейские искали неформалов

Целями этого мероприятия была профилактика экстремисткой деятельности в городе, ложных анонимных звонков о подложенных бомбах, использования фашистской и исламской атрибутики.

Помимо этого проверялось, не находятся ли дети до 16 лет в общественных местах ночью без сопровождения родителей, выявлялись правонарушения, совершенные детьми и подростками либо же в отношении детей и подростков.