В Нижнетагильских исправительных колониях теперь будет работать новый прокурор (фото)
25 ноября 2011, 10:55Общество
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Нижнетагильским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Свердловской области назначили Сергея Алексеева.
Он 1962 года рождения. До этого назначения занимал пост Уральского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Свердловской области с 1997 года.
Бывшего прокурора Нижнего Тагила по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александра Клементьева назначили Свердловским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Свердловской области.
Фото назначенного прокурора предоставлено Официальным сайтом Нижнего Тагила.
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