Еще восемь собак стали немного счастливее. Тагильская компания оказала помощь приюту (ФОТО, ВИДЕО)
В прошедшие выходные, 22 ноября, тагильская компания «Сателлит» в лице директора Маланчук Олега и менеджера Маланчук Людмилы посетили один из приютов для бездомных животных в Нижнем Тагиле. Тот, который находится неподалеку от НТГСПА, на территории Детского дома-школы №1.
Маланчук Олег и Людмила рассказали TagilCity.ru, что дети интерната №4 и их руководитель Светлана Николаевна провели небольшую экскурсию по территории, познакомили с питомцами. Пока в приюте насчитывается 8 собак, самой старшей из которых – всего год и несколько месяцев.
Больше всего нас порадовал щенок по кличке Персик, который был очень рад и дружелюбен. Персик – это единственный кобель в этом женском царстве собак. Все собаки содержатся в чистоте, привиты и стерилизованы рассказывают предприниматели.
Компания «Сателлит» передала приюту 26 килограммов сухого корма для собак. Но это не последний выезд и помощь со стороны компании. Такие встречи будут проходить регулярно, обещают представители.
Кроме того, компания объявляет сбор средств для животных, в котором может принять участие каждый тагильчанин – как финансово, так и материально, в виде кормов, лекарств, ошейников и других необходимых вещей. Марафон, кстати, будет проходить на территории города Нижнего Тагила в период с 25 ноября по 15 декабря 2013 года.
Свою помощь можно оставить в зоомагазинах города:
Благодаря приютам уличные животные обретают свой дом и новую семью, но, к сожалению бродячая жизнь не проходит даром. Лучше всего регулярно приводить своего питомца в ветеринарную клинику, где опытные врачи проведут осмотр и лечение эпилепсии у собак, а так же других заболеваний, могущих навредить вашему любимцу. И тогда ваш питомец будет бодр, весел и счастлив!
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