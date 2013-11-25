Еще восемь собак стали немного счастливее. Тагильская компания оказала помощь приюту (ФОТО, ВИДЕО)

Маланчук Олег и Людмила рассказали TagilCity.ru, что дети интерната №4 и их руководитель Светлана Николаевна провели небольшую экскурсию по территории, познакомили с питомцами. Пока в приюте насчитывается 8 собак, самой старшей из которых – всего год и несколько месяцев.

Больше всего нас порадовал щенок по кличке Персик, который был очень рад и дружелюбен. Персик – это единственный кобель в этом женском царстве собак. Все собаки содержатся в чистоте, привиты и стерилизованы рассказывают предприниматели.

Компания «Сателлит» передала приюту 26 килограммов сухого корма для собак. Но это не последний выезд и помощь со стороны компании. Такие встречи будут проходить регулярно, обещают представители.

Кроме того, компания объявляет сбор средств для животных, в котором может принять участие каждый тагильчанин – как финансово, так и материально, в виде кормов, лекарств, ошейников и других необходимых вещей. Марафон, кстати, будет проходить на территории города Нижнего Тагила в период с 25 ноября по 15 декабря 2013 года.

Свою помощь можно оставить в зоомагазинах города:

Благодаря приютам уличные животные обретают свой дом и новую семью, но, к сожалению бродячая жизнь не проходит даром. Лучше всего регулярно приводить своего питомца в ветеринарную клинику, где опытные врачи проведут осмотр и лечение эпилепсии у собак, а так же других заболеваний, могущих навредить вашему любимцу. И тогда ваш питомец будет бодр, весел и счастлив!