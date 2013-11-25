Интернет-магазин Склад Линз дарит тагильчанам подарки!
25 ноября 2013, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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Любите подарки? А мы любим их дарить!
Интернет-магазин Склад Линз не устает радовать своих любимых клиентов. Любой житель Нижнего Тагила, кто решит воспользоваться быстрой и удобной доставкой на дом контактных линз, получит раствор для хранения линз в подарок!
Тысячи горожан уже успели оценить, как просто, а главное выгодно заказывать свои контактные линзы в Интернет-магазине – всего пара кликов и линзы нужных вам диоптрий у вас дома, а это значит, вам не нужно тратить время на походы по магазинам или заказывать линзы в Екатеринбурге. Оцените наш сервис – уверены, вы не будете разочарованы!
Интернет-магазин Склад Линз – это:
- Широкий выбор контактных линз по очень демократичным ценам. Все в наличии на складе!
- Доставка до квартиры или в пункт самовывоза в г.Нижний Тагил. Удобно!
- Скидки постоянным клиентам и подарки при покупке: растворы, полотенца и многое другое. Выгодно!
Заказать линзы, Вы можете здесь.
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