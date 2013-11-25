Минуя приборы учета. Тагильчане будут выплачивать двойные штрафы за самовольное подключение к энергосетям

Каковы причины нарушений? Зачастую у людей просто нет средств платить за свет. Их отсоединяют от энергии, но стоит электрикам ступить за порог, неплательщики вновь подключаются к сети. Возможно, кто-то принципиально не собирается платить за насчитанные рубли. Но каковы бы ни были причины, исход один – уголовное дело.

Совет Федерации накануне одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Отныне увеличен размер штрафа за самовольное подключение к сетям и трубопроводам, а также за безучетное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов. Так, закон установил: для граждан – до 3-4 тысяч рублей, должностных лиц – до 6-8 тысяч рублей, юридических лиц – до 60-80 тысяч рублей.

Кроме того, законом удваиваются штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. Для граждан размер штрафа увеличится до 1-2 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 2-4 тысяч рублей, юридических лиц - до 20-40 тысяч рублей.