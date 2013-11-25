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Минуя приборы учета. Тагильчане будут выплачивать двойные штрафы за самовольное подключение к энергосетям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минуя приборы учета. Тагильчане будут выплачивать двойные штрафы за самовольное подключение к энергосетям

25 ноября 2013, 11:45Общество
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