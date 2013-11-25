Свалка под Нижним Тагилом – между селом Краснополье и деревней Тёмно-Осинова – будет ликвидирована

Напомним, в природоохранную прокуратуру обратился представитель Невьянского ДРСУ, который заявил о несанкционированной свалке отходов на 5 километре автодороги село Николо-Павловское – поселок Новоасбест.

В комментариях к данной публикации один из пользователей под ником Жорик Bond 17 ноября упомянул об еще одной серьезной свалке, которая находится по этой же дороге, между селом Краснополье и деревней Темно-Осинова.

Как отметил Василий Валентинович, 14 ноября, «пользователь еще написать не успел», а пригородный суд, рассмотрев иск природоохранного прокурора, уже обязал администрацию Горноуральского городского округа ликвидировать данную несанкционированную свалку. Отметим, что свалка находится справа от проезжей части дороги в сторону леса на протяжении 500 метров, объемом в 1 000 кубометров

Его исполнение будет контролироваться прокурором после вступления в силу. Добавим, решение в силу еще не вступило.