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Свалка под Нижним Тагилом – между селом Краснополье и деревней Тёмно-Осинова – будет ликвидирована
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свалка под Нижним Тагилом – между селом Краснополье и деревней Тёмно-Осинова – будет ликвидирована

25 ноября 2013, 16:20Общество
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