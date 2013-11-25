В Нижнем Тагиле открылась выставка 13-летней Лены Крисановой (ФОТО)

Открытие выставки прошло в торжественной обстановке. Елена не только представила гостям свои рисунки, но и прочитала самостоятельно написанный рассказ «Про ежика». Экспозиция «Оранжевое настроение» содержит 30 рисунков, выполненных в различной живописной технике. Девочка с удовольствием рисует гуашью и акварелью, использует пальчиковую технику, некоторые рисунки сделаны в виде коллажей.

Елена Крисанова занимается арт-терапией с 2008 года. Она с удовольствием занимается творчеством, принимает активное участие во всех мероприятиях, готовит рисунки на выставки. Педагог общественной организации «Авторы явлений» Нелли Кошкина отзывает о Лене как о жизнерадостной и доброй девочке, которая видит в окружающих людях только положительные качества.

Фотографии предоставлены пресс-службой Евраза

Юная художница любит общаться со сверстниками, она с удовольствием рисует, смотрит кино, слушает музыку. Из-за физических особенностей некоторые увлечения Лене даются с трудом, однако она не унывает. Девочка научилась собирать пазлы и работать на компьютере при помощи ног.

Познакомиться с творчеством юной художницы все желающие смогут, посетив центр общественных инициатив (Ул. Карла Маркса, 65). Выставка будет открыта до конца ноября.

Персональная выставка Елены Крисановой стала четвертой подобной выставкой, организованной при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле. Ранее были открыты персональные выставки Сони Фрунзе, Елены Гореловой, Жени Калганова.