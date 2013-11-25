В Нижнем Тагиле состоялся фестиваль национальных культур

В приветственном слове Сергей Носов отметил, что Нижний Тагил всегда был многонациональным городом, и благодаря силе многих наций выстоял в самые тяжелые исторические времена. Также он обозначил важность передачи культурных традиций от старшего поколения к младшему. «Дети будут вам благодарны за то, что учите их родному языку, обычаям и традициям», - сказал Сергей Носов.

Пока живет культура, живет и народ подчеркнул в своем выступлении заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Фотографии с официального сайта города

В Нижнем Тагиле проживают представители 127 национальностей, которые объединены в десять национальных общественных организаций. На фестивале национальных культур, который стал традиционным праздником многоконфессионального общества Нижнего Тагила, все желающие могли познакомиться с традициями и искусством разных народов. На сцене дворца молодежи звучали стихи и песни на немецком, русском, еврейском, азербайджанском, армянском, татарском языках.

Фотографии с официального сайта города

В этом году фестиваль был посвящён Дню матери. Национальные общественные организации подготовили видеооткрытки с поздравлениями для всех мам города. А юные участники фестиваля представили свои работы на конкурс рисунка «Портрет моей мамы» и оставили свои пожелания любви и счастья на «скатерти толерантности».

По мнению участников праздника, такие мероприятия делают жизнь не только ярче и радостей, но и позволяют укреплять связи между людьми разных конфессий, воспитывать детей в духе терпимости и уважения к другим нациям.