В Нижнем Тагиле выбрали мисс ВГОК-2013: ей стала Оксана Вязёнова

Всего восемь претенденток из всех подразделений ВГОКа приняли участие в этом добром соревновании. Кстати, подготовка осуществлялась задолго до финального этапа. Так, проводились фотосессии на горе Долгая, в парке Бондина.

Участницы конкурса были заняты постройкой макетов-презентаций своих творческих программ, которые они представили на суд жюри и болельщиков. Последних, кстати, было настолько много, что зал центра не смог вместить всех желающих.

Немного о структуре конкурса. Он включал несколько этапов – творческий, дефиле в разных стилях, презентация своего портрета-амплуа, рекламный показ, а между номерами конкурса выступали подрастающие таланты.

Трудно было определить победительницу конкурса,ведь в каждом из конкурсов не было очевидного лидера. Симпатии зрителей переходили от одной участницы к другой. Каждую кандидатку поддерживали родные и коллеги из зала. Никто не мог предугадать результат конкурса, хотя были высказаны предположения при вручении подарков участницам от одного из спонсоров праздника рассказывает Михаил Владимирович.

Так, ни одна участница не осталась без подарка. А мисс ВГОК-2013 стала ведущий специалист по социальной работе ВГОКа – Оксана Вязёнова. Коллеги от всей души поздравляют победительницу. Стоит отметить, что, несмотря на большие перемены, произошедшие с данным предприятием, очевидно, – коллектив и руководство не теряют прежней социальной активности, жизнерадостности и целеустремленности.