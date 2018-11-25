ГК «Россети» готовы к устранению последствий циклона в Сибири

В шести регионах Сибири в эти дни бушует настоящая зимняя буря. В Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва, а также в Кемеровской области идет обильный мокрый снег, метут метели, ветер дует со скоростью до 30 метров в секунду. Местами даже случилось редкое погодное явление – зимняя гроза, пишут «Новые Известия».

Сотрудники МРСК Сибири, которая входит в группу «Россети», своевременно подготовились к приходу циклона. В пятницу был создан оперативный штаб, который координирует действия сил и средств в условиях сложных метеоусловий.

Более 100 аварийных бригад, 336 сотрудников и свыше 130 единиц техники задействованы в ликвидации последствий удара стихии. Несмотря на занесенные снегом дороги и плохую погоду, они выезжают по заявкам и оперативно устраняют обрывы проводов и другие повреждения.

К настоящему времени полностью восстановлено энергоснабжение потребителей в Тыве и на Алтае.