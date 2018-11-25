Прием заявок на фестиваль детских и молодежных медиа стартовал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30ОбществоФото: pxhere.com
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В Нижнем Тагиле начался прием заявок на участие в фестивале детских, молодежных и школьных медиа «ШКИД-ФЕСТ 2018».
Сюжеты: Нижний Тагил
К участию в фестивале приглашаются авторы от 7 до 17 лет и детские творческие коллективы из Нижнего Тагила и Пригородного района.
Конкурс пройдет по нескольким номинациям:
- Телевизионный репортаж (хронометраж до 3-х минут).
- Блог или влог (хронометраж до 5-и минут).
- Игровое или постановочное видео (хронометраж до 5-и минут).
- Видеоклип / видеозарисовка (хронометраж до 4-х минут).
- Социальная реклама (хронометраж до 90 секунд).
- Публикация в газете.
- Публикация в Интернете (на сайте или в пабликах).
- Фото (не более 3-х фоторабот).
Заявки на участие принимаются до 15 декабря. Все подробности можно узнать в группе «Студия ШКИД».
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Фото: группа «Студия ШКИД»
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