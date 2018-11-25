Пропавший по дороге из Сочи тагильчанин найден живым

Друг молодого человека рассказал редакции TagilCity.ru, что Георгий приехал из Сочи в Краснодар. Там его друг должен был передать ему билеты на самолет, но встретиться им не удалось. У тагильчанина украли телефон.

Товарищ Георгия сдал билеты и уехал, а Георгий решил вернуться обратно в Сочи автостопом. Сегодня он позвонил своей матери и сообщил, что с ним все в порядке.