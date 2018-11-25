Пропавший по дороге из Сочи тагильчанин найден живым
Сегодня, 22:40ОбществоФото: Георгий Шкребень/ok.ru
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Тагильчанин Георгий Шкребень, который пропал по дороге из Сочи в Екатеринбург 13 ноября, найден живым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Друг молодого человека рассказал редакции TagilCity.ru, что Георгий приехал из Сочи в Краснодар. Там его друг должен был передать ему билеты на самолет, но встретиться им не удалось. У тагильчанина украли телефон.
Товарищ Георгия сдал билеты и уехал, а Георгий решил вернуться обратно в Сочи автостопом. Сегодня он позвонил своей матери и сообщил, что с ним все в порядке.
Главное, в такой день. Прям подарок для матери,отметил друг Георгия.
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