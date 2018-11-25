Спортсмены из ГГО завоевали серебро на чемпионате по пожарно-спасательному спорту
Сегодня, 12:00ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Команда Горноуральского городского округа заняла второе место на VIII Чемпионате Свердловской области по пожарно-спасательному спорту.
Сюжеты: Пригород
Всего в соревнованиях приняли участие около 100 юношей и девушек из городов Свердловской области. Спортсменам предстояли подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодоление полосы препятствий.
По итогам соревнований в общекомандном зачете победителями стали спортсмены из Екатеринбурга, второе место у команды из Горноуральского городского округа, третье – у Асбеста.
Победители и призеры награждены дипломами, кубками, медалями и подарочными сертификатами, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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