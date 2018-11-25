Спортсмены из ГГО завоевали серебро на чемпионате по пожарно-спасательному спорту

Всего в соревнованиях приняли участие около 100 юношей и девушек из городов Свердловской области. Спортсменам предстояли подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодоление полосы препятствий.

По итогам соревнований в общекомандном зачете победителями стали спортсмены из Екатеринбурга, второе место у команды из Горноуральского городского округа, третье – у Асбеста.