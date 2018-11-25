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Вековой юбилей: долгожитель из Екатеринбурга празднует 100-й день рождения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вековой юбилей: долгожитель из Екатеринбурга празднует 100-й день рождения

Сегодня, 16:25ОбществоФото: пресс-служба администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга
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