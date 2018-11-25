Вековой юбилей: долгожитель из Екатеринбурга празднует 100-й день рождения

Мужчина родился 24 ноября 1918 года в Удмуртской республике. Викентий Семеновых является одним из немногих свидетелей значимых событий в истории страны. Долгожитель участвовал в Великой Отечественной войне, а после победы являлся сотрудником экспедиций на Чукотке. Награды юбиляра состоят из двух орденов и двадцати медалей.