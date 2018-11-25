Вековой юбилей: долгожитель из Екатеринбурга празднует 100-й день рождения
24 ноября житель Екатеринбурга Викентий Семеновых празднует свой 100-летний юбилей.
Мужчина родился 24 ноября 1918 года в Удмуртской республике. Викентий Семеновых является одним из немногих свидетелей значимых событий в истории страны. Долгожитель участвовал в Великой Отечественной войне, а после победы являлся сотрудником экспедиций на Чукотке. Награды юбиляра состоят из двух орденов и двадцати медалей.
Викентий Семеновых получил письмо с поздравлениями от Президента РФ Владимира Владимировича Путина, пенсионеру вручили диплом почета «Ровесник века».
Поздравить с днем рождения жителя Екатеринбурга решили сотрудники администрации Верх-Исетского района, библиоцентра города, а также работники военного комиссариата области. Пенсионеру передали поздравления от Андрея Морозова, который в настоящий момент является и. о. главы администрации района.
Находясь на пенсии, мужчина занимается садом, много читает и любит разгадывать кроссворды, сообщает «Областная газета».