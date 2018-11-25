«Водоканал» Асбеста лишился компьютеров из-за долгов

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АО «Водоканал» в городе Асбест задолжало около 47 млн рублей за электроэнергию. Всего с начала 2018 года свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» взыскал с должника 74 млн рублей. В результате последнего визита судебных приставов в организацию «Водоканал» лишился компьютерной техники.
Компьютерная техника «Водоканал» Асбеста была изъята судебными приставами и передана на хранение филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области, перед которым у организации сохраняется задолженность в размере 47 млн рублей.
«Водоканал» не впервые попадает в список должников. С января 2018 года суд выдал 11 исполнительных листов на сумму в 74 млн рублей. При этом организация продолжает накапливать долги – как сообщает пресс-служба «СвердловЭнергосбыТ», в процессе формирования находятся ещё 3 исковых заявления.
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