«Водоканал» Асбеста лишился компьютеров из-за долгов

Компьютерная техника «Водоканал» Асбеста была изъята судебными приставами и передана на хранение филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области, перед которым у организации сохраняется задолженность в размере 47 млн рублей.

«Водоканал» не впервые попадает в список должников. С января 2018 года суд выдал 11 исполнительных листов на сумму в 74 млн рублей. При этом организация продолжает накапливать долги – как сообщает пресс-служба «СвердловЭнергосбыТ», в процессе формирования находятся ещё 3 исковых заявления.