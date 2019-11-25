Будут получать компенсацию за обеды в школе: на Урале изменён закон о детях-инвалидах

Ранее бесплатным двухразовым питанием в учебных заведениях обеспечивались только те дети-инвалиды, которые его фактически посещают. При этом вопрос о тех, кто обучается на дому решён не был.

В связи с этим прокурор Свердловской области обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации за питание родителям детей-инвалидов, обучающихся на дому.