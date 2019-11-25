Будут получать компенсацию за обеды в школе: на Урале изменён закон о детях-инвалидах
Сегодня, 18:28ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области, после вмешательства прокуратуры, изменено законодательство о детях-инвалидах. Теперь семьи, где дети с ОВЗ обучаются на дому, смогут получить компенсацию за питание, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее бесплатным двухразовым питанием в учебных заведениях обеспечивались только те дети-инвалиды, которые его фактически посещают. При этом вопрос о тех, кто обучается на дому решён не был.
В связи с этим прокурор Свердловской области обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации за питание родителям детей-инвалидов, обучающихся на дому.
По результатам рассмотрения обращения в ст. 22 закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» было внесено дополнение о предоставлении родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, денежной компенсации для обеспечения двухразовым питанием.
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