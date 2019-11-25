Частный сектор в нескольких районах Нижнего Тагила останется без электричества

25 ноября начиная с 8 часов и до 17 часов поочередно на полтора часа будет отключаться электричество по адресам улица Компасная, 15-83, улица Менделеева, 57, 59, улица Чехова, 34, 35, улица Кушвинская, 59, 52, 52а, улица Бондина, 68, 70.