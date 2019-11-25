Частный сектор в нескольких районах Нижнего Тагила останется без электричества
В Нижнем Тагиле в связи с плановыми работами «Тагилэнергосетей» на ЛЭП-0,4кВ будет прекращена подача электроэнергии в частный сектор Выи, Кушвы и Красного камня.
25 ноября начиная с 8 часов и до 17 часов поочередно на полтора часа будет отключаться электричество по адресам улица Компасная, 15-83, улица Менделеева, 57, 59, улица Чехова, 34, 35, улица Кушвинская, 59, 52, 52а, улица Бондина, 68, 70.
26 ноября по аналогичной схеме произойдет отключение по улицам Менделеева, 27, 29, 31, 55, 16а, Кулибина, 39-45, 44-60б, Кушвинская, 30-50б, 35-53, Фронтовая, 4-16, Тыловая, 1-14, Красных партизан, 29-37/8, 18-36.
В среду, 27 ноября, отключение затронет адреса: улица Ползунова, 1-12, улица Железнодорожная, 14-34, 25-63, переулок Корабельный, 1-10, улица Красногвардейская, 62б-78, улица Машинистов, 11-43, улица Петрокаменская, 1-21а, 2-20, улица Обороны, 23-51, улица Заречная, 61-89, 58-88г, улица Зелёная, 7-47а, 10-32.
Социально значимые объекты отключение не затронет.