На Урале священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна

Мама девочки рассказала, что у ее ребенка обширный меланоформный невус. Родимое пятно расположено на 80% поверхности кожи. По словам матери ребенка, священнослужитель отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, сказав, что пятно может быть заразно и предложив пройти обряд крещения за отдельную плату.

Это недопустимое поведение, меры были бы приняты, если бы мы узнали имя священника, который так поступил, пояснил руководитель пресс-службы курганской Михаил Насонов.

Также он рассказал, что с родителями ребенка связались представители епархии, чтобы уладить конфликт.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил действия священника боязливостью.