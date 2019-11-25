Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат на концерте
Сегодня, 10:48ОбществоФото: страница Сергея Шнурова в instagram
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Сергей Шнуров и рэпер Noize MC оштрафованы за мат во время концерта, пишут «Новые Известия».
Исполнители выступили 23 ноября на стадионе ЦСК, между ними состоялся баттл, во время которого они использовали ненормативную лексику. Сразу после концерта их забрали полицейские. Музыкантам был выписан штраф в размере 500 рублей каждому.
Noize MC на своей странице в соцсети написал, что готов заплатить штраф.
За нецензурную брань законодательно предусматривается штраф до 2,5 тысячи рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.
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