Свердловчанин возглавил Федерацию автовладельцев России
Сегодня, 10:25ОбществоФото: Страница Максима Едрышова в соцсети
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Автоэксперт из Екатеринбурга Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава организации избирался путем голосования, Едрышова поддержали большинство членов экспертного совета ФАР. Свердловчанину теперь предстоит защищать права автовладельцев не только на Урале, но и по всей стране.
По словам Едрышова, предложение поступило ему давно, однако он проживал в Екатеринбурге, но месяц назад перебрался в Москву и смог его принять.
Представителем ФАР в Свердловской области Едрышов является с 2013 года.
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