Свердловчанин возглавил Федерацию автовладельцев России

Глава организации избирался путем голосования, Едрышова поддержали большинство членов экспертного совета ФАР. Свердловчанину теперь предстоит защищать права автовладельцев не только на Урале, но и по всей стране.

По словам Едрышова, предложение поступило ему давно, однако он проживал в Екатеринбурге, но месяц назад перебрался в Москву и смог его принять.