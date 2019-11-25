В Екатеринбурге суд приговорил уральца к 8,5 годам лишения свободы за убийство вора
Суд Железнодорожного района города Екатеринбурга приговорил 22-летнего уральского жителя Евгения Мищенко к 8,5 годам колонии строго режима за убийство вора, сообщает Ура.ру.
Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что молодому человеку вынесен приговор по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Кроме того, Мищенко должен заплатить два миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибшего.
23 августа возле железнодорожного вокзала произошло ДТП, в котором столкнулись несколько машин. Когда все водители покинули автомобили, прохожий украл из салона одного из них женскую сумку и сбежал.
Кражу заметили и бросились в погоню. По версии следствия, Мищенко ударил вора, он упал, ударился головой об асфальт. Удар оказался смертельным. Украденная сумка была возвращена владелице. Погибший мужчина 1972 года рождения. У него несколько судимостей за кражи и грабежи.