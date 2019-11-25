В Екатеринбурге суд приговорил уральца к 8,5 годам лишения свободы за убийство вора

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что молодому человеку вынесен приговор по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Кроме того, Мищенко должен заплатить два миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибшего.

23 августа возле железнодорожного вокзала произошло ДТП, в котором столкнулись несколько машин. Когда все водители покинули автомобили, прохожий украл из салона одного из них женскую сумку и сбежал.