В Нижнем Тагиле ожидается рост средней зарплаты до 41 тысячи рублей в 2020 году

Об этом доложил вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов на заседании комиссии по бюджету.

В качестве основы при расчетах планируемых доходов городской казны от уплаты НДФЛ используется прогноз властей Свердловской области. К примеру, в 2018 году средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляла 37 тысяч рублей. Бюджет потерял по НДФЛ более 100 миллионов рублей. В 2019 году мэрия объявила, что сумма недобора составляет 80 миллионов рублей, а средняя зарплата увеличилась до 39 тысяч рублей.

Как рассказала депутатам начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 Ольга Баранова, в 2018 году 102 миллиона рублей бюджет недобрал из-за неправильного планируется. На 2019 год планировался рост зарплаты в 7%, но на данный момент он составляет только 4%. Город из-за этого недобирает по НДФЛ. В 2019 году те 7%, которые планировались, выполняются только на некоторых предприятиях.

С учётом того, что нам дают остальные компании — среднее арифметическое получается 4%, говорит она.