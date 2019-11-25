В Нижнем Тагиле семь сотрудников полиции получили первые офицерские звания

Кроме того, за добросовестное несение службы медалью «300 лет российской полиции» были награждены награждены полковник милиции в отставке Павел Федотовских, начальник уголовного розыска подполковник Вадим Саматов, начальник отдела охраны общественного порядка подполковник Александр Зверев, начальник ОГИБДД подполковник Анатолий Чернов, заместитель начальника полиции по оперативному управлению, подполковник Павел Дерксен.