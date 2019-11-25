В Нижнем Тагиле семь сотрудников полиции получили первые офицерские звания
Сегодня, 25 ноября, начальник Управления полиции в Нижнем Тагиле Ибрагим Абдулкадыров вручил семерым сотрудникам ведомства первые офицерские звания, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Звания младших лейтенантов получили инспектор ДПС Константин Батаев, инспектор группы по исполнению административного законодательства ДПС Наталья Гибадуллина, оперуполномоченные отдела экономической безопасности Леонид Глазков, Максим Савинцев, Павел Шакирзянов, инспектор по делам несовершеннолетних ОП№ 16 Вероника Шевлякова, оперуполномоченный Иван Шпортенко.
Кроме того, за добросовестное несение службы медалью «300 лет российской полиции» были награждены награждены полковник милиции в отставке Павел Федотовских, начальник уголовного розыска подполковник Вадим Саматов, начальник отдела охраны общественного порядка подполковник Александр Зверев, начальник ОГИБДД подполковник Анатолий Чернов, заместитель начальника полиции по оперативному управлению, подполковник Павел Дерксен.
В завершении встречи Ибрагим Абдулкадыров пожелал сотрудникам полиции и их руководителям настойчивости и высокого чувства ответственности, а также удачи на службе.