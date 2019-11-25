В Нижнем Тагиле восстановят деревья, повреждённые при установке освещения

По словам главы города деятельность подрядных организаций не должна ограничиваться установкой светильников и прокладкой сетей.

Каждый поврежденный куст, каждое дерево должны актироваться, чтобы потом не было взаимных претензий со стороны подрядчиков или субподрядчиков. Необходимо также проводить фото- и видеосъемку таких насаждений. Все это необходимо сделать сразу, чтобы весной с полным пониманием объемов приступать к восстановлению нарушенного благоустройства,подчеркнул Владислав Пинаев.

Повреждение зелёных насаждений на участках улиц Горошникова, Пархоменко и проспекте Строителей подрядчики объяснили ограниченным пространством при проведении работ. По их словам, в этих местах очень плотно проложены коммуникационные сети.