В Нижнем Тагиле восстановят деревья, повреждённые при установке освещения
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил подрядчикам, реализующим проект «Светлый город», восстановить газоны и деревья, которые были повреждены в ходе работ, сообщает пресс-служба администрации города.
По словам главы города деятельность подрядных организаций не должна ограничиваться установкой светильников и прокладкой сетей.
Каждый поврежденный куст, каждое дерево должны актироваться, чтобы потом не было взаимных претензий со стороны подрядчиков или субподрядчиков. Необходимо также проводить фото- и видеосъемку таких насаждений. Все это необходимо сделать сразу, чтобы весной с полным пониманием объемов приступать к восстановлению нарушенного благоустройства,подчеркнул Владислав Пинаев.
Повреждение зелёных насаждений на участках улиц Горошникова, Пархоменко и проспекте Строителей подрядчики объяснили ограниченным пространством при проведении работ. По их словам, в этих местах очень плотно проложены коммуникационные сети.
По коллективным данным, во время замены линий наружного освещения повреждены несколько десятков кустарников и несколько деревьев. Нами даны гарантии, что весной будет проведено восстановление всех газонов и кустарников,сообщил директор ООО «Швабе-Урал» Евгений Плехов.