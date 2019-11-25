В Нижнетагильском театре кукол прошёл арт-тренинг для педагогов детсадов

Тренинг прошёл в рамках культурно-образовательного проекта «Творческая гостиная Волшебный мир театра». Гостям рассказали об истории театра, особенностях актёрской профессии, технологиях создания театрализованных мероприятий и арт-методик, способствующих развитию у детей воображения, артистизма, а также улучшения дикции.

В качестве примера взаимодействия дошкольных учреждений и театра перед участниками тренинга выступили воспитанники детских садов №25, №127, №146, №173. В течении двух месяцев ребята обучались актёрскому мастерству.