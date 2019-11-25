В Нижнетагильском театре кукол прошёл арт-тренинг для педагогов детсадов
Сегодня, 16:37ОбществоФото: Нижнетагильский театр кукол
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В Нижнетагильском театре кукол педагоги детских садов на арт-тренинге познакомились с особенностями и традициями современного детского театра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тренинг прошёл в рамках культурно-образовательного проекта «Творческая гостиная Волшебный мир театра». Гостям рассказали об истории театра, особенностях актёрской профессии, технологиях создания театрализованных мероприятий и арт-методик, способствующих развитию у детей воображения, артистизма, а также улучшения дикции.
В качестве примера взаимодействия дошкольных учреждений и театра перед участниками тренинга выступили воспитанники детских садов №25, №127, №146, №173. В течении двух месяцев ребята обучались актёрскому мастерству.
Организаторы мероприятия считают, что подобные встречи необходимы дошкольным учреждениям города, так как они мотивируют педагогов на дальнейшую творческую и воспитательную деятельность с детьми.
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