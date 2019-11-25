В Приморье сотрудники регионального ФСС обсудили права детей и государственные услуги

Представители Фонда социального страхования отчитались о выплате пособий по материнству и детству, а также об оказании реабилитационных услуг лицам с ограниченными возможностями. По завершении семинара организаторы открыли консультационную площадку. Там гости имели возможность обратиться с вопросом к любому участнику конференции.

В прошлом году Приморское отделение ФСС выплатило пособий на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. Деньги выдавались за постановку на учет в ранние сроки беременности, по беременности и родам, при рождении ребенка, а также на детей до полутора лет. В январе-сентябре 2019 года ведомство уже направило на выплату таких пособий 2,2 миллиарда рублей, передает vostokmedia.com.

В 2018 году отделение Фонда выделило 238 миллионов рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). В этом году плановая сумма составляет 244 миллиона рублей.

В минувшем году приморское отделение ФСС заплатило за путевки для льготников в санатории, их проезд к месту лечения и обратно 45,2 миллиона и 19,4 миллиона рублей. По планам в 2019 году размеры данных сумм составят 48 миллионов и 17,9 миллиона рублей соответственно.