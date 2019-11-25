Врачи могут получить пять лет лишения свободы за выдачу ложных справок водителям

В первом чтении были приняты поправки в Уголовный кодекс, согласно которым, медики, выдавшие ложное заключение на стадии досудебного производства, могут получить штраф до 80 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

Сейчас эксперты могут быть наказаны только при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела.

Такая мера позволит наказывать медиков, которые предоставляют справки по результатам медицинской комиссии для водителей.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предположил, что вопрос о расширении статьи 307 УК РФ (Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод) будет рассматриваться на весенней сессии.

Выдал липовую справку, сказал, что водитель не наркоман, а он создает ДТП и оказывается наркоманом, отвечай, говорит он.

По мнению депутата, новый способ проверки водителей является оптимальным с медицинской точки зрения, потому что наркоманы и «алкоголики» не должны ездить по улицам.

22 ноября должны были начать действовать новые правила проведения медицинской комиссии для водителей. В частности, автомобилисты начнут сдавать кровь на алкоголизм, а также мочу на наличие в ней наркотических веществ. Введение новых правил грозило увеличением стоимости комиссии.

Накануне предполагаемого начала действия приказа, люди в Нижнем Тагиле и других городах стали выстраиваться в очереди. Владимир Путин назвал новые правила чушью.