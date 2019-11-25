Замглавы Росалкогольрегулирования задержана по делу о коррупции на 58 млн рублей

25 ноября Голосная была заключена под стражу, она обвиняется в злоупотреблении на 58 миллионов рублей. Женщина пробудет под стражей до 20 января.

По версии следствия, Голосная поручила своим сотрудникам дать ложное заключение о том, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС соответствует стандартам. Тем самым компания избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, продолжая производить пиво.