Жительница Урала добилась бесплатной выдачи тест-полосок для глюкометра через суд

Женщина состоит на учете у эндокринолога с диабетом I типа с 2000 года. Она включена в региональный реестр граждан, которым положены бесплатные медикаменты. Так, жительнице Полевского больница должна была предоставлять тест-полоски для определения сахара крови.

Однако в необходимом количестве она их не получает. Тест-полоски должны были выдаваться ей не менее четырех штук в день. В 2018 году ей было выписано всего два рецепта по одной упаковке в 50 штук, в 2019 году рецепты на тест-полоски не выписывались совсем, рассказали в пресс-службе облсуда.

Женщина обратилась в прокуратуру, которая подала иск в суд. Прокурор потребовал, чтобы Минздрав, в частности Центральная больница Полевского, предоставляла женщине тест-полоски в соответствии с рецептом.

Суд установил, что в 2019 году больница запрашивала нужные тесты за счет средств областного бюджета. Заявка была на 700 упаковок, фактически выделено только 68.