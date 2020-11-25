Америка намерена ввести новые санкции в отношении Китая и России.

В случае, если список будет утвержден, за этим обязательно последует ответ со стороны РФ и дальнейшая деградация двусторонних отношений. Этот шаг не только является следствием оголтелого протекционизм, давно ставшего «визиткой» Дональда Трампа, но и создает сложности его преемнику при будущих переговорах с лидерами ключевых стран. Подобное уже происходило перед тем, как Обама покинул пост президента.