Америка намерена ввести новые санкции в отношении Китая и России.

Америка намерена ввести новые санкции в отношении Китая и России.

Сегодня, 20:23ОбществоPhoto: pixabay.com
США намерены ввести новые санкции в отношении КНР и РФ. В черновиках российской части списка 28 организаций, работающих в таких отраслях, как авиационная, ракетно-космическая, атомная, приборо- и двигателестроения. Также речь идет о научных центрах.

Как сообщает телеграм-канал maester, главным образом эти санкции направлены не на Россию, а Китай. И хотя первая оказалась в этом списке «попутно», вводимые ограничения могут принести вред экспорту России помимо сырья. Это могут быть сферы ВПК, вертолетостроение и атомная энергетика, где позиции РФ всегда были сильны.

В случае, если список будет утвержден, за этим обязательно последует ответ со стороны РФ и дальнейшая деградация двусторонних отношений. Этот шаг не только является следствием оголтелого протекционизм, давно ставшего «визиткой» Дональда Трампа, но и создает сложности его преемнику при будущих переговорах с лидерами ключевых стран. Подобное уже происходило перед тем, как Обама покинул пост президента.

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