Без хоровода и детей на сценах: какими будут новогодние спектакли в Нижнем Тагиле?

Директор ДК «Юбилейный» Наталья Булыгина рассказала редакции, что у них запланировано по два новогодних представления в день без интерактива у елки и 50% заполняемостью в зале. Для взрослых там тоже будут проводить концертные программы. В этом году дети в представлении не задействованы, только взрослые. На сцене будут участники коллективов от 18 лет.