Без хоровода и детей на сценах: какими будут новогодние спектакли в Нижнем Тагиле?

В Нижнем Тагиле будут проводить новогодние спектакли без участия детей на сценах и интермедии у елки. Об этом сообщила TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Она рассказала, что на сегодняшний момент о закрытии объектов культуры речь не идет. Есть рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым дворцы культуры и театры готовятся к новогодней кампании, в их числе — 50% наполняемость зала. Во всех театрально-зрелищных учреждениях уже начались репетиции к новогодним спектаклям. В этом году их будут проводить без участия детей и интермедии у елки,рассказала Юрчишина. Все учреждения обеспечены рециркуляторными лампами и средствами индивидуальной защиты, отметила начальник управления. Проводятся проветривание, влажная уборка дезинфицирующими средствами. Эпидемиологические требования отслеживаются директорами и Управлением культуры. Делаем все, для того чтобы у тагильчан сохранилось праздничное настроение!подытожила начальник управления. Директор ДК «Юбилейный» Наталья Булыгина рассказала редакции, что у них запланировано по два новогодних представления в день без интерактива у елки и 50% заполняемостью в зале. Для взрослых там тоже будут проводить концертные программы. В этом году дети в представлении не задействованы, только взрослые. На сцене будут участники коллективов от 18 лет. В этом году все по-взрослому для детей. Праздник должен быть праздником! Мы, со своей стороны, готовимся, но надо максимально обезопасить сотрудников и гостей,поделилась Булыгина. Напомним, в Нижнем Тагиле Дворцы культуры возобновляют работу для детей из секций и кружков.

