Дегтярев выразил благодарность за труд сотрудникам скорой помощи

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с работниками краевой станции скорой медицинской помощи (СМП). Он поблагодарил медиков от себя лично и от всего населения региона за их труд в таких сложных условиях, а также передал семь машин скорой помощи.

Новая партия транспортных средств поступила в регион в рамках исполнения нацпроекта “Здравоохранение”. Три машины будут эксплуатироваться в краевом центре, еще такое же количество планируют передать в Комсомольск-на-Амуре, а также один автомобиль направят в Вяземскую центральную районную больницу, пишет Transsibinfo. “У нас в крае около 1000 человек работает в службе скорой помощи. Хочу подчеркнуть, что вы настоящие герои, и от лица всех людей, проживающих в крае, поблагодарить за вашу работу. Сейчас вы работаете в непростых условиях с огромными нагрузками”, - подчеркнул Михаил Дегтярев. Он также рассказал, что местные власти продолжают работать с Минздравом, и с Министерством промышленности и торговли России по проблемам, которые касаются обновления технических средств, а также формирования достойных условий труда для всех медработников. Новые транспортные средства, которыми снабдили станцию скорой помощи, идут в так называемой "северной" комплектации. В целом за текущий год службе СМП было доставлено 16 реанимобилей на общую сумму в 120 млн рублей. Часть автомобилей принадлежит к классу "С" для оказания профессиональной комплексной медпомощи, а часть – к классу "В" для предоставления экстренной медицинской помощи. Самая трудная ситуация с коронавирусом сейчас отмечается в краевом центре региона. Тут количество вызовов скорой помощи в среднем сохраняется на значении 1 100, в некоторые дни их число увеличивается до 1 500. На линии круглые сутки работают около полсотни бригад медиков.

