Дегтярев выразил благодарность за труд сотрудникам скорой помощи

“У нас в крае около 1000 человек работает в службе скорой помощи. Хочу подчеркнуть, что вы настоящие герои, и от лица всех людей, проживающих в крае, поблагодарить за вашу работу. Сейчас вы работаете в непростых условиях с огромными нагрузками”, - подчеркнул Михаил Дегтярев.