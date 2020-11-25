Евгений Куйвашев отменил обязанность установки защитных экранов в такси

Евгений Куйвашев отменил обязанность установки защитных экранов в такси

Сегодня, 14:38ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Прокуратура обязала Евгения Куйвашева внести изменения в указ об обязательном применении экранов в такси. Теперь это является рекомендацией.

В ведомство обратился один из местных сервисов заказа такси. Рассмотрев обращение прокуратура направила указ на антикоррупционную экспертизу, в результате которой была усмотрена коррупционная составляющая, пишет 66.ru.

В частности, речь идет о неясных и обременительных требованиях в отношении таксистов. 25 ноября сервисом такси был получен ответ от прокуратуры, в которым отмечалось, что до сведения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева информация о необходимости внести изменения в указ была доведена 10 ноября, а к 20 ноября изменения были внесены.

Таким образом, на текущий момент у таксистов Свердловской области нет обязанности устанавливать защитные перегородки.

Напомним, такая мера была введена 28 октября указом губернатора.

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