Евгений Куйвашев отменил обязанность установки защитных экранов в такси

Прокуратура обязала Евгения Куйвашева внести изменения в указ об обязательном применении экранов в такси. Теперь это является рекомендацией.

В ведомство обратился один из местных сервисов заказа такси. Рассмотрев обращение прокуратура направила указ на антикоррупционную экспертизу, в результате которой была усмотрена коррупционная составляющая, пишет 66.ru. В частности, речь идет о неясных и обременительных требованиях в отношении таксистов. 25 ноября сервисом такси был получен ответ от прокуратуры, в которым отмечалось, что до сведения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева информация о необходимости внести изменения в указ была доведена 10 ноября, а к 20 ноября изменения были внесены. Таким образом, на текущий момент у таксистов Свердловской области нет обязанности устанавливать защитные перегородки. Напомним, такая мера была введена 28 октября указом губернатора. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

