Главе Минпромторга предложили запретить продажу алкоголя россиянам 1 и 2 января

Главе Минпромторга предложили запретить продажу алкоголя россиянам 1 и 2 января

Сегодня, 12:25ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В России необходимо запретить продажу алкоголя в первые два дня 2021 года. С таким предложением обратился к руководителю Минпромторга Денису Мантурову глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Член общественной палаты Султан Хамзаев отметил, что во время празднования Нового года, в стране возрастает количество алкогольных отравлений и обращений в службу Скорой медицинской помощи, пишет Ура.ру.

Общественник сообщает, что на 1 и 2 января в России приходится самый пик нагрузки на «скорую», поэтому именно эти дни предлагаются для введения запрета.

Напомним, 19 ноября сообщалось о конфискации партии алкоголя и табака, которая продавалась в магазине под Нижним Тагилом и не имела соответствующих документов.

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