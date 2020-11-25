Главе Минпромторга предложили запретить продажу алкоголя россиянам 1 и 2 января

Член общественной палаты Султан Хамзаев отметил, что во время празднования Нового года, в стране возрастает количество алкогольных отравлений и обращений в службу Скорой медицинской помощи, пишет Ура.ру.
Общественник сообщает, что на 1 и 2 января в России приходится самый пик нагрузки на «скорую», поэтому именно эти дни предлагаются для введения запрета.
Напомним, 19 ноября сообщалось о конфискации партии алкоголя и табака, которая продавалась в магазине под Нижним Тагилом и не имела соответствующих документов.