На Урале будут судить обвиняемого в смертельном ДТП после свадьбы под Кировградом

По версии следствия, 20 июня 2020 года в 6.10 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после празднования свадьбы знакомых сел за руль «Опель Астра». Он перевозил в салоне авто 18-летнего молодого человека и 15-летнюю девушку с не пристегнутыми ремнями безопасности. Обвиняемый не обеспечил должную безопасность и двигался с превышением скорости. Это привело к отсутствию постоянного контроля за движением авто. В результате молодой человек не справился с управлением и допустил наезд транспорта на дерево.