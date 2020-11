На Урале будут судить обвиняемого в смертельном ДТП после свадьбы под Кировградом

В Кировграде в суд передано дело в отношении местного жителя 1998 года рождения. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате которого скончалась несовершеннолетняя пассажирка.

В частности, обвиняемому вменяют совершение преступления по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По версии следствия, 20 июня 2020 года в 6.10 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после празднования свадьбы знакомых сел за руль «Опель Астра». Он перевозил в салоне авто 18-летнего молодого человека и 15-летнюю девушку с не пристегнутыми ремнями безопасности. Обвиняемый не обеспечил должную безопасность и двигался с превышением скорости. Это привело к отсутствию постоянного контроля за движением авто. В результате молодой человек не справился с управлением и допустил наезд транспорта на дерево. В результате происшествия скончалась 15-летняя девушка. Другой пассажир скончался 6 августа в больнице. После ДТП обвиняемый прошел медицинское освидетельствование, которое показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,588 мг/л. Отмечается, что максимальное наказание по ч. 6 ст. 264 УК РФ составляет до 15 лет лишения свободы.

