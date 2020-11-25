Находившегося в федеральном розыске тагильчанина будут судить за покупку наркотиков

Находившегося в федеральном розыске тагильчанина будут судить за покупку наркотиков

Сегодня, 14:17ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за приобретение пяти свертков наркотических веществ за 6,5 тысячи рублей. Он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщают в Линейном отделе МВД России на станции Нижний Тагил, в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере).

Подозреваемого задержали 17 апреля в Тагилстроевском районе, где он приобрел наркотические средства синтетического происхождения. Общая их масса составила крупный размер. При проведении личного досмотра вещества были изъяты.

18 июля, несмотря на избранную меру пресечения, мужчина решил избежать уголовной ответственности и скрылся. Он покинул пределы Свердловской области и перестал выходить на связь. Его в результате объявили в федеральный розыск.

В ходе проведения розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Проверка показала, что он находится в Челябинской области.

8 октября в Дзержинским районным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в суд.

Напомним, 19 ноября в Екатеринбурге задержали выходца из стран ближнего зарубежья с крупной партией героина. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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