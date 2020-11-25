Пострадавшим от теракта в Беслане окажут дополнительную материальную помощь

Трагедия произошла 1 сентября 2004 года. Террористы захватили среднюю школу № 1 в городе Беслан (Республика Северная Осетия). В здании учебного заведения находились более 1100 человек, большинство из которых - дети. В ночь на 4 сентября правоохранители провели спецоперацию, направленную на ликвидацию террористов и спасение заложников. В бесланском теракте погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Многие люди стали инвалидами, а некоторым до сих пор нужно дорогостоящее лечение – именно им и будет направлена финансовая помощь из федерального бюджета.