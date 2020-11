Пострадавшим от теракта в Беслане окажут дополнительную материальную помощь

Во вторник, 24 ноября, в нижней палате парламента РФ прошло второе чтение проекта бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года.

В документ была внесена важная социальная поправка, предложенная «Единой Россией», которая предполагает принятие дополнительных мер поддержки в отношении людей, пострадавших в результате теракта в Беслане. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сказал, что депутат Зураб Макиев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу о поддержке людей, которые пострадали во время террористического акта в Беслане. Глава государства одобрил эту идею. Об этом сообщает newstracker.ru. Кабмин и депутаты совместно прорабатывали данную инициативу. В итоге было решено внести в проект бюджета поправку о выделении более 125 миллионов рублей на реализацию программы дополнительной помощи пострадавшим в бесланском теракте. Трагедия произошла 1 сентября 2004 года. Террористы захватили среднюю школу № 1 в городе Беслан (Республика Северная Осетия). В здании учебного заведения находились более 1100 человек, большинство из которых - дети. В ночь на 4 сентября правоохранители провели спецоперацию, направленную на ликвидацию террористов и спасение заложников. В бесланском теракте погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Многие люди стали инвалидами, а некоторым до сих пор нужно дорогостоящее лечение – именно им и будет направлена финансовая помощь из федерального бюджета. Всего же ко второму чтению бюджета поступило около тысячи поправок. Проект бюджета РФ проработан очень плотно. Были приняты 600 поправок в бюджет, благодаря которым произошло перераспределение более триллиона рублей. Реализация общенационального плана по восстановлению экономики РФ обойдется в 640 миллиардов рублей. 421 миллиард направляют на помощь отраслям, которые сильнее других пострадали от пандемии. Еще одной крупной статьей, по которой было проведено перераспределение, стало снижение ипотечных ставок - на это выделят 23 миллиарда рублей. Как сообщает сайт ER.ru, 650 миллиардов рублей были перераспределены в рамках нацпроектов с учетом национальных целей на 2030 год, которые озвучил лидер страны. Деньги пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения, социальные выплаты в регионах и другие нужды.

