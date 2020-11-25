Рестораторы Свердловской области попросили помощи у губернатора

Владельцы заведений отмечают, что последние субсидии были летом, а с тех пор расходы выросли. Подорожали СИЗы, потребовались средства на установку защитных экранов. Как заявляют рестораторы, на каждый экран потребовалось от 15 до 17 тысяч рублей.