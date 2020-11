Рестораторы Свердловской области попросили помощи у губернатора

Владельцы ресторанного бизнеса попросили субсидии у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ассоциация рестораторов и кулинаров направила соответствующее обращение в адрес главы региона, пишет E1. Отмечается, что снижение товарооборота достигает 60%, а в заведениях, которые ранее работали с 23.00 до 6.00, до 90% снизилась выручка. Владельцы заведений отмечают, что последние субсидии были летом, а с тех пор расходы выросли. Подорожали СИЗы, потребовались средства на установку защитных экранов. Как заявляют рестораторы, на каждый экран потребовалось от 15 до 17 тысяч рублей. Замгубернатора Павел Креков сообщил, что обращение будет рассмотрено спецкомиссией под началом вице-губернатора Алексея Орлова. Будут учтены мнения и выработаны рекомендации. Дополнительно информация будет прорабатываться совместно с Роспотребнадзором. Напомним, сегодня стало известно об отмене обязанности свердловских таксистов устанавливать защитные экраны. Евгений Куйвашев отменил обязанность установки защитных экранов в такси

Related news: Евгений Куйвашев отменил обязанность установки защитных экранов в такси

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter