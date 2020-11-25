Сотрудники свердловского МЧС пожаловались на лишение годовых премий

Видимо, с указания Главка сейчас по максимуму стараются наваять дисциплинарных взысканий личному составу, с целью последующего их лишения новогодних премий. И чем больше будет лишенцев — тем больше сэкономят средств, а соответственно — больше упадёт на чей-то карман, рассказал сотрудник ведомства.