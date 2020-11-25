Сотрудники свердловского МЧС пожаловались на лишение годовых премий

Сотрудники свердловского МЧС пожаловались на лишение годовых премий

Сегодня, 10:36ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что их лишили премий, которые выплачиваются по итогам года.

Как пишет Ура.ру со ссылкой на одного из служащих ведомства, в ноябре этого года возросло число взысканий.

Он отметил, что причиной для взыскания может стать любая ошибка, например, невовремя заполненный документ.

Видимо, с указания Главка сейчас по максимуму стараются наваять дисциплинарных взысканий личному составу, с целью последующего их лишения новогодних премий. И чем больше будет лишенцев — тем больше сэкономят средств, а соответственно — больше упадёт на чей-то карман, рассказал сотрудник ведомства.

Он добавил, что в связи с 30-летним юбилеем МЧС премиальный фонд был увеличен, а потому размер вознаграждения может доходить до 200-300 тысяч. Он также утверждает, что от сэкономленных средств начальство получит процент.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что решение о взысканиях в отношениях сотрудников принимается независимо от времени года. Если решение принято, значит сотрудник ненадлежаще выполняет свои обязанности.

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