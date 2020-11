Сотрудники свердловского МЧС пожаловались на лишение годовых премий

Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что их лишили премий, которые выплачиваются по итогам года.

Как пишет Ура.ру со ссылкой на одного из служащих ведомства, в ноябре этого года возросло число взысканий. Он отметил, что причиной для взыскания может стать любая ошибка, например, невовремя заполненный документ. Видимо, с указания Главка сейчас по максимуму стараются наваять дисциплинарных взысканий личному составу, с целью последующего их лишения новогодних премий. И чем больше будет лишенцев — тем больше сэкономят средств, а соответственно — больше упадёт на чей-то карман, рассказал сотрудник ведомства. Он добавил, что в связи с 30-летним юбилеем МЧС премиальный фонд был увеличен, а потому размер вознаграждения может доходить до 200-300 тысяч. Он также утверждает, что от сэкономленных средств начальство получит процент. В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что решение о взысканиях в отношениях сотрудников принимается независимо от времени года. Если решение принято, значит сотрудник ненадлежаще выполняет свои обязанности.

