Специалисты частной компании АЭСК устраняют последствия ЧС в Приморье

На юг Приморского края 18 и 19 ноября обрушился ледяной дождь. Сейчас в регионе идут работы по устранению последствий разгула стихии. Персонал «Артемовской электросетевой компании» (АЭСК) круглосуточно восстанавливает энергоснабжение в городском округе.

Самый сильный удар ледяной дождь нанес по энергоснабжению Владивостока и Артёма. В этих городах без воды и тепла сидят более 10 000 человек. Власти объявили на данных территориях режим чрезвычайной ситуации, пишет РИА «Восток-Медиа». Глава Примгидромета Борис Кубай признался, что нечто подобное он наблюдал в 1974 году в Одессе. При этом за все годы работы на Сахалине и в Приморье эксперт такого гололеда никогда не видел. Например, в Артёме линии электропередачи и деревья просто покрылись ледяной коркой. Это привело ко множеству разрывов. Топ-менеджеры АЭСК считают, что чиновники округа должны были активнее спиливать старые и гнилые деревья. В настоящее время энергетики исправляют ситуацию благодаря собственной производственной базе. Еще им помогают коллеги. АЭСК входит в частную группу компаний, которая присутствует в семи округах Приморья. Группа предоставляет компаниям расходные материалы и оборудование. У нее есть собственное производство на базе Уссурийского авторемонтного завода. На данный момент производство может обеспечить компании группы собственными проводами, кабелями, опорами и трансформаторными подстанциями. У АЭСК при организации работ в Артёме получилось оперативно наладить доставку всех материалов, требующихся для устранения аварии. Напомним, что Артём входит в число особых зон для электроснабжения. В городе много частных домов. Очень долго эта территория была проблемной. Муниципальные и частные энергетики банкротились здесь один за другим. С 2012 года ситуация начала меняться. Пришел частный инвестор. Он купил объекты электросетевого хозяйства округа, а в 2013 году на их базе создали АЭСК. У частной компании нет такой мощной федеральной структуры, как у государственных предприятий. Однако АЭСК удалось наладить качественное энергоснабжение жителей Артёма. Население города обеспечили дополнительными рабочими местами. Всего в компании трудятся порядка 150 граждан. По словам топ-менеджеров АЭСК, независимость от властей позволяет устанавливать свои тарифы на услуги. Сегодня они признаны одними из самых низких в Приморье. Обновление и строительство новых объектов сетевого комплекса компания ведет за свой счет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter