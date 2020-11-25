Специалисты частной компании АЭСК устраняют последствия ЧС в Приморье

Напомним, что Артём входит в число особых зон для электроснабжения. В городе много частных домов. Очень долго эта территория была проблемной. Муниципальные и частные энергетики банкротились здесь один за другим. С 2012 года ситуация начала меняться. Пришел частный инвестор. Он купил объекты электросетевого хозяйства округа, а в 2013 году на их базе создали АЭСК.